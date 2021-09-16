США объявили Россию главной военной угрозой НАТО на ближайшие 10 лет

Кандидат на пост постоянного представителя США при НАТО Джулиэнн Смит назвала Россию главной военной угрозой Североатлантическому альянсу. Об этом она заявила на слушаниях в конгрессе.

«Россия остается самой большой геополитической угрозой Евро-Атлантическому региону и совершенно точно останется крупнейшей военной угрозой альянсу НАТО в обозримом будущем и, конечно, в течение следующего десятилетия», – сказала Смит.

По ее словам, с начала кризиса на Украине Североатлантический альянс многого добился, чтобы противостоять Москве, однако предстоит сделать также очень много. Смит подчеркнула, что российская агрессия продолжается, при этом используются все возможности – вторжения в воздушное пространство НАТО, акции устрашения или кибератаки.

В том случае, если Смит будет утверждена на пост постоянного представителя США при НАТО, она готова работать с американскими союзниками и партнерами над нейтрализацией нежелательных для Вашингтона последствий ввода в эксплуатацию российского экспортного газопровода «Северный поток – 2». Эту сделку Смит назвала плохой и подрывающей энергетическую безопасность Европы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 16.09.21

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