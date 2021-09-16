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NewDayNews.ru

Четверг, 16 сентября 2021, 09:52 мск

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США объявили Россию главной военной угрозой НАТО на ближайшие 10 лет

Фото: twitter.com/nato

Кандидат на пост постоянного представителя США при НАТО Джулиэнн Смит назвала Россию главной военной угрозой Североатлантическому альянсу. Об этом она заявила на слушаниях в конгрессе.

«Россия остается самой большой геополитической угрозой Евро-Атлантическому региону и совершенно точно останется крупнейшей военной угрозой альянсу НАТО в обозримом будущем и, конечно, в течение следующего десятилетия», – сказала Смит.

По ее словам, с начала кризиса на Украине Североатлантический альянс многого добился, чтобы противостоять Москве, однако предстоит сделать также очень много. Смит подчеркнула, что российская агрессия продолжается, при этом используются все возможности – вторжения в воздушное пространство НАТО, акции устрашения или кибератаки.

В том случае, если Смит будет утверждена на пост постоянного представителя США при НАТО, она готова работать с американскими союзниками и партнерами над нейтрализацией нежелательных для Вашингтона последствий ввода в эксплуатацию российского экспортного газопровода «Северный поток – 2». Эту сделку Смит назвала плохой и подрывающей энергетическую безопасность Европы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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