Рост цен на газ положительно скажется для «Северного потока – 2»

Постпред России в Евросоюзе (ЕС) Дмитрий Чижов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что рост мировых цен на газ может оказать положительное влияние на сроки регистрации и ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток -2», – сообщает РИА «Новости».

Российский постпред отметил: «Не на сам проект, а на бюрократические процедуры, думаю, что повлияет. Надеюсь, что положительно, то есть они будут ускорены».

По словам Дмитрия Чижова, в ЕС достаточно много тех, кто в росте мировых цен на газ усматривает «руку Кремля» и попытку таким образом навязать «Северный поток -2» Европе.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 16.09.21

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