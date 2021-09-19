Украина «попала», отказавшись от долгосрочных контрактов с Газпромом – экс-министр экономики

Порошенко и Зеленский загнали «Незалежную» в угол, запретив украинским поставщикам заключать прямые контракты на закупку газа у «Газпрома». Сейчас Украина, в отличие от Германии и других стран ЕС, вынуждена покупать на рынке биржевой газ, взлетевший в цене почти до тысячи долларов за тысячу кубометров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

«Там, где потребители в Европе подписали долгосрочные контракты с «Газпромом» российским, это большая часть поставок газа на сегодня, они получают газ по контрактным ценам. Для Германии, например, средняя контрактная цена – 220 долларов за тысячу кубов, она и остается такой.

А кто не заключил контракт и сделал ставку на эти краткосрочные закупки на рынке, тот «попал». Украина «попала» ввиду низкой компетентности руководства «Нафтогаза» и правительства. Мы, ведь, не заключили ни одного долгосрочного контракта с Россией на поставку газа, мы сделали ставку на импорт на основе спотовых краткосрочных контрактов, закупках на бирже в Европе.

Причина политическая – это же было придумано еще при Порошенко. Как вы знаете, было заявлено, что «мы слезаем с российской газовой иглы», «отказываемся закупать газ в России» и начали закупать формально в Европе, хотя отбирали тот же российский газ на своей территории. Плюс, мы еще отказались и от предложенной Россией 25%-й скидки к ценам на газ.

Сейчас у нас могло быть все нормально, если бы не допущенные грубейшие ошибки в газовой политике, потому что Зеленский продолжил это. Помните его заявление, что «мы не можем покупать российский газ, потому что он самый вонючий в мире?» – приводит слова Суслова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.09.21

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