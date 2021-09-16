Британские заводы останавливают работу из-за высоких цен на газ

Об остановке двух своих заводов в Великобритании объявил один из крупнейших производителей удобрений, американская компания CF Industries Holdings. К такому решению ее подтолкнули высокие цены на природный газ, говорится в заявлении производителя. По словам представителей компании, пока сложно спрогнозировать, когда производственные комплексы возобновят работу.

По мнению аналитика Bloomberg Intelligence Алексиса Максвелла, остановка этих заводов, которые специализируются на выпуске аммиачно-нитратных удобрений, значительно снизит объем производства компании. В качестве наиболее масштабного последствия эксперт назвал рост цен на удобрения на мировом рынке, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен предупредил, что высокие цены на газ могут ударить по конкурентоспособности экономики Европы. Дальнейшее повышение стоимости «голубого топлива» может привести к перебоям с электроснабжением в Евросоюзе предстоящей зимой и к проблемам для энергоемких производств, полагает эксперт.

Накануне биржевая цена газа на европейском спотовом рынке взлетела более чем на 20%, превысив $960 за тысячу кубометров. Топливо резко дорожает из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа при ограниченных поставках СПГ и российского трубопроводного газа. «Газпром» не желает увеличивать закачку газа в хранилища и продажи накануне запуска «Северного потока – 2», о завершении строительства которого было объявлено 10 сентября.

Лондон, Наталья Петрова

Лондон. Другие новости 16.09.21

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