Высокие цены на газ ударят по европейской экономике: больше всего пострадают производители Германии и Франции

Высокие цены на газ могут ударить по конкурентоспособности экономики Евросоюза. Об этом заявил глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. По его словам, дальнейшее повышение стоимости «голубого топлива» может привести к перебоям с электроснабжением в ЕС предстоящей зимой, а также проблемам для энергоемких производств.

«Если рост не будет сдержан в ближайшее время, он рискует принести тяжёлую зиму с отключениями электроэнергии и снижением конкурентоспособности энергоемких отраслей, на которые давит резкий рост цен на газ и электроэнергию», – цитирует его слова «Прайм»

Как считает банкир, больше всего пострадают энергоемкие производства в основном в Германии и Франции.

Биржевая цена газа в Европе сегодня в ходе торгов подскочила сразу на 20%, превысив $950. Топливо дорожает из-за низкого уровня запасов в газохранилищах ЕС и нежелания «Газпрома» увеличивать закачку газа в хранилища и продажи накануне запуска «Северного потока – 2». Также рекордному росту цен на газ способствовали сокращение поставок СПГ из США и недавняя авария на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое.

На прошлой неделе было объявлено о полном завершении строительства «Северного потока – 2». Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявлял, что начать поставки газа по новой трубе планируется до конца этого года.

Федеральное сетевое агентство Германии уже начало сертификацию оператора проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Как ожидается, решение будет принято до января 2022 года.

Москва, Мария Соколова

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