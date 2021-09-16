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Четверг, 16 сентября 2021, 14:06 мск

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Киев призвал Германию и США вместе «наказать» Россию за «накрутку» газовых цен в Европе

Фото: МИД Украины

Россия начала использовать газопровод «Северный поток-2» в качестве «энергетического оружия против Европы», даже не дожидаясь его сертификации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на брифинге в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он утверждает, будто рекордный рост цен на газ в ЕС вызван исключительно действиями «Газпрома». Кулеба потребовал от Вашингтона и Берлина объединиться с Киевом и «начать действовать» против России, вероятно имея в виду, введение новых санкций.

«Мы видим, что Российская Федерация на европейском газовом рынке перешла к конкретным действиям, накручивая цену на газ и создавая эффект непредсказуемости на рынке и ажиотаж из-за дефицита. Уже сейчас надо действовать Германии, Соединенным Штатам. Украина готова действовать вместе с ними», – сказал Кулеба.

Отметим, что цена на биржевой газ в Европе, после беспрецедентного роста накануне до 960 долларов за тысячу кубов, «откатилась» сегодня на уровень 800 долларов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.09.21

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