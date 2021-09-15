Выше $960: цены на газ в Европе продолжают бить рекорды

Биржевая цена газа в Европе продолжает ставить рекорды. На сегодняшних торгах стоимость «голубого топлива» подскакивала на 20%, достигнув исторического максимума.

Цена октябрьского фьючерса на газ на нидерландском хабе TTF в среду днем добралась до 79 евро за МВт·ч, или $964 за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ранее сегодня стоимость газа с поставкой в октябре впервые превысила $850.

Цены на газ в Европе растут рекордными темпами, в первую очередь, из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ «голубого топлива» при ограниченных поставках СПГ и российского трубопроводного газа. На утро вторника уровень запасов составлял 70,92% – это 15,65 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет, передает «Интерфакс». Также на стоимости сказывается неопределенность с запуском газопровода «Северный поток – 2», о завершении строительства которого было объявлено на прошлой неделе.

В Кремле, тем временем, выразили мнение, что именно «Северный поток -2» спасет Европу от роста цен на газ. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, скорейший запуск газопровода сбалансирует цены на европейском спотовом рынке газа. «Потребности в газе большие, кроме того, непонятно еще, какая будет зима, в случае, если будут холода, то, конечно, газа нужно будет еще больше», – цитирует Пескова «Прайм».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.09.21

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