Новый рекорд: цены на газ в Европе взлетели выше $880

Цены на газ в Европе в очередной раз обновили рекордное значение, перевалив за отметку $880 за тысячу кубометров.

Согласно данным лондонской биржи ICE, стоимость октябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF на торгах в среду впервые превысила $850, достигнув $851, или около 70,2 евро за МВт·ч. Впоследствии цены взлетели до 72,4 евро, или $884. На 10:59 мск фьючерсы торгуются на уровне 71,88 евро (+9,3%).

Накануне цена газа на европейском рынке впервые превысила $800. А российские эксперты спрогнозировали, что стоимость «голубого топлива» в Европе может достигнуть отметки в $1000 за тысячу кубометров уже в сентябре.

Газ в Европе дорожает с начала года. Основной причиной сложившейся ситуации аналитики называют низкий уровень запасов в газохранилищах ЕС и нежелание «Газпрома» увеличивать закачку газа в хранилища и продажи накануне запуска «Северного потока – 2». Также рекордному росту цен на газ способствовали сокращение поставок СПГ из США и недавняя авария на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое.

Напомним, 10 сентября было объявлено о полном завершении строительства «Северного потока – 2». Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявлял, что начать поставки газа по новой трубе планируется до конца этого года.

Федеральное сетевое агентство Германии уже начало сертификацию оператора проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Как ожидается, решение будет принято в начале января 2022 года. Решение о вводе газопровода в эксплуатацию будут принимать другие ведомства, пояснил немецкий регулятор.

Глава МИД России Сергей Лавров меж тем сегодня заявил, что разрешение на запуск «Северного потока – 2» может получено к началу 2022 года. «Сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству небыстрый, по-моему, четыре месяца, начало 2022 года обозначается», – цитирует Лаврова «Интерфакс». Министр добавил, что ждет новых нападок на газопровод со стороны противников проекта.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.09.21

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