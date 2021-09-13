Немецкий регулятор начал сертификацию «Северного потока – 2»

Федеральное сетевое агентство Германии получило от оператора проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG все документы на сертификацию компании как независимого газотранспортного оператора.

Согласно закону, рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря агентства Фите Вульфа. Заявка рассматривается с 8 сентября, решение по ней будет принято не позднее 8 января 2022 года, уточняет ТАСС. Затем проект решения будет передано Еврокомиссии для его оценки, но у нее не будет права вето, отметил Вульф.

По его словам, речь идет не о запуске газопровода, а о его сертификации и соответствии нормам газовой директивы Евросоюза. Решение о вводе газопровода в эксплуатацию принимают другие ведомства, уточнил представитель немецкого регулятора

Напомним, последняя труба второй нитки магистрали была уложена 6 сентября, а 10 сентября «Газпром» сообщил о полном завершении строительства газопровода. В российском газовом холдинге рассчитывают начать поставки газа по новой магистрали до конца 2021 года.

Берлин, Наталья Петрова

Берлин. Другие новости 13.09.21

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