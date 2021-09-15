Газовый рынок Европы готовится к глобальной перестройке

Рост биржевых цен на газ в Европе стал результатом спекуляций на рынке, который готовится к глобальной перестройке. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В.Плеханова, кандидат экономических наук Аяз Алиев, оценивая ситуацию с очередным рекордным повышением котировок на «голубое топливо» до $950 за тысячу кубометров.

«Главная причина роста цен – это повышенный спрос на фоне ограниченного объема предложения. Другим фактором роста цен выступает низкая заполненность газовых хранилищ. На этом спекулируют. Эти два фактора толкают цены вверх», – пояснил он.

При этом эксперт обратил внимание, что «на глобальном рынке происходит перестройка, и цены растут в краткосрочном периоде, так как переход на экологические виды топлива в долгосрочном периоде скажется на росте цен».

По его словам, на первый взгляд «Северный поток – 2» должен увеличить предложение на рынке, но этого пока не произошло. Тем не мнее, как полагает Алиев, рост цен скорректируется после официальных заявлений игроков рынка о том, что газа достаточно.

«Далее надо будет смотреть, на сколько будет холодная или теплая погода в Европе. Этот фактор также будет влиять на прогнозы цен в краткосрочном периоде», – отметил эксперт.

В настоящее время биржевые цены на газ в Европе продолжает обновлять исторические максимумы. С начала дня «голубое топливо» подскочило в цене на 20% и превысило уровень $960 за тысячу кубометров.

Москва, Мария Соколова

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