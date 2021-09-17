Польские и прибалтийские евродепутаты призвали к расследованию против Газпрома из-за роста цен на газ

Письмо с призывом расследовать действия ПАО «Газпром» на предмет нарушения антимонопольных норм ЕС, приведших к росту цен на газ в Европе до рекордного уровня направила в пятницу, 17 сентября, группа из примерно 40 депутатов Европейского парламента в Европейскую комиссию, – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Европарламенте.

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Арианна Подеста заявила в пятницу, что может подтвердить, что Еврокомиссия получила это письмо и ответит на него в установленном порядке. «На данном этапе это все, что мы можем сказать по этой тем», – сообщила Арианна Подеста.

В тот же день другая представитель Еврокомисси Вивиан Лунела, сообщила, что ЕК считает рост цен на газ в Европе совпадением ряда объективных факторов.

Еврокомиссия также подтвердила получение письма, но заявила, что считает рекордный рост цен на газ в Европе результатом объективных факторов.

«Группа из 40 евродепутатов из Польши и государств Балтии обратились в Еврокомиссию с официальным запросом о проведении антимонопольного расследования против Газпрома за действия, которые могли привести к росту цен на газ в Европе», – сообщил источник ТАСС.

Брюссель, Иван Бабурин

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