Госдеп раскритиковал выборы в Госдуму за закон об иноагентах

Госдепартамент США подверг критике прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму РФ, особо отметив «закон об иноагентах», – сообщают РИА Новости.

Официальный представитель госдепа США Нед Прайс в своем письменном заявлении сказал, что «выборы в Государственную думу РФ 17-19 сентября прошли в условиях, не способствующих свободному и справедливому процессу. Использование властями России законов об «экстремистских организациях», «иностранных агентах» и «нежелательных организациях» серьезно ограничило политический плюрализм и помешало российскому народу реализовать свои гражданские и политические права».

Кроме того, Нед Прайс обвинил правительство России в создании ограничений, которые якобы не позволили Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ проводить наблюдение за выборами, что «существенно снизило их прозрачность».

При этом следует отметить, что Россия ранее предложила принять до 50 наблюдателей от миссии БДИПЧ. На что ОБСЕ в ответ заявила, что они не согласны с ограничениями и поэтому наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования в России. Несмотря на этот отказ, международное наблюдение на выборах-2021 в России, по данным Общественной палаты, составило более 380 международных наблюдателей и экспертов из 80 стран мира. Также за ходом голосования на площадках центров общественного наблюдения, следили миссии по линиям СНГ, ПАСЕ, ОДКБ.

Представитель Госдепа США в своем письме также призвал Россию «соблюдать свои международные обязательства по уважению прав человека и базовых свобод, а также прекратить кампанию давления на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ».

Кроме тогда Нед Прайс заявил, что США не признают проведение выборов в Госдуму «на суверенной украинской территории и подтверждают свою незыблемую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины».

Следует напомнить, в США с 1938 года действует Закон о регистрации иностранных агентов (FARA). Согласно нормам этого закона, компании или лица, зарегистрированные в качестве иностранного агента, к чему может обязать минюст страны, обязаны раскрывать информацию о своей деятельности, включая финансовую, властям США.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 20.09.21

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