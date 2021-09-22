Кремль отреагировал на заявление Эрдогана об «аннексии» Крыма

В Кремле сожалеют о новом заявлении президента Турции Тайипа Эрдогана об «аннексии» Крыма в преддверии российско-турецкого саммита на высшем уровне в Сочи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эрдоган посетит Россию 29 сентября.

По словам пресс-атташе Кремля, Москва считает себя адресатом слов турецкого президента: «Так это и воспринимаем». «Мы сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента в РФ», – сказал Песков, чьи слова приводит «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента РФ при этом отметил, что позиция Турции по Крыму хорошо известна Москве, и Кремль с ней категорически не согласен и будет «продолжать работать с турецкой стороной». Песков добавил, что Россия хотела бы сосредоточиться на тематике развития двусторонних отношений с Анкарой и сотрудничества в решении горячих региональных конфликтов.

Накануне президент Турции, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Анкара выступает «за территориальную целостность и суверенитет Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем».

До этого МИД Турции заявил, что считает прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму нелегитимными, поскольку Анкара не признает присоединение полуострова к России. В МИД России ответили, что Москва не оставит без внимания заявление Турции. Об этом, в частности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, выпад Анкары негативно скажется на отношениях двух стран.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.09.21

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