Члены первой пятерки из списка «Единой России» возглавят партийные комиссии

Каждый из участников пятерки «Единой России» возглавит одну из специально созданных партийных комиссий, – сообщает ТАСС.

По словам президента РФ Владимира Путина, лидеры предвыборного списка «Единой России» будут «отстаивать интересы своих избирателей по-разному, на разных местах».

Для этого под каждого из участников первой пятерки «Единой России» были созданы партийные комиссии, которые они и возглавят.

Глава Минобороны Сергей Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточно-Сибирского региона;

Глава МИД Сергей Лавров – комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом;

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко – комиссию по здравоохранению;

Руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева – по образованию и науке. Непосредственно работать в Госдуме будет только Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, она будет руководить комиссией по защите материнства, детства и поддержке семьи.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 27.09.21

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