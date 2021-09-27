Контент, оспаривающий итоги выборов в США и ФРГ, запрещен на YouTube

Контент, который ставит под сомнение итоги последних выборов в бундестаг Германии, был запрещен сервисом видеохостинга YouTube .

В «Правилах в отношении ложной информации о выборах» YouTube говорится: «В эту категорию (контент, ставящий под сомнение исход выборов) входят материалы, в которых содержатся ложные утверждения о том, что на итоги каких-либо прошедших всеобщих выборов повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем после того, как были официально утверждены финальные результаты».

Это правило на данный момент распространяется на все прошедшие президентские выборы в США и парламентские выборы 2021 года в Германии, – сообщает РИА Новости.

«Контент, который не соответствует правилам, будет удаляться. При троекратном нарушении правил канал пользователя будет заблокирован», – сообщает YouTube.

Также в пояснении к правилам сообщается, что «запрещены материалы, в которых заявляется, что формирование нового правительства или выборы и назначение нового канцлера Германии являются неправомерными».

Берлин, Иван Бабурин

Берлин. Другие новости 28.09.21

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