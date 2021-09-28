США хотят использовать для своих нужд российские военные базы

США выразили желание использовать российские военные базы, расположенные в Центральной Азии. Этот вопрос обсуждался во время встречи председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марка Милли с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.

Переговоры высокопоставленных военных США и РФ прошли на прошлой неделе на территории резиденции правительства Финляндии «Кенингстедт» в городе Вантаа. По итогам в Минобороны России сообщили, что встреча носила конструктивный характер.

Как сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, Милли выступил с предложением использовать российские базы в Азии для того, чтобы США могли отслеживать и реагировать на террористические угрозы в Афганистане после вывода оттуда американских военных.

Стоит отметить, что несколько лет назад конгресс США запретил Пентагону какое-либо тесное взаимодействие с российским Минобороны. Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, комментируя встречу Герасимова и Милли, сказал, что военные США взаимодействуют с российскими коллегами по минимуму, необходимому для предотвращения конфликтов.

«Хотя США и Россия обеспокоены угрозой терроризма, идея работы с Россией по противостоянию терроризму чревата вызовами, особенно в политическом отношении», – говорится в публикации WSJ.

Ранее военные США уже использовали базы в Узбекистане и Киргизии, но покинули их в 2005 и 2014 году соответственно.

Напомним, 16 августа боевики движения «Талибан»* вошли в Кабул и объявили о переходе власти в Афганистане в их руки. Последние американские военные покинули страну 31 августа, таким образом был положен конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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