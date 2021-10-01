Путин уволил Анну Кузнецову с должности детского омбудсмена

Президент России Владимир Путин своим указом уволил Уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Решение принято в связи с ее избранием депутатом в Госдуму восьмого созыва.

Анна Кузнецова занимала пост детского омбудсмена с 2016 года. На этой должности она сменила адвоката Павла Астахова.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не определился с кандидатурой нового детского омбудсмена.

Кузнецова входила в первую пятерку общефедерального предвыборного списка «Единой России». Она единственная из «паровозов», кто будет работать в Госдуме восьмого созыва. Глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отказались от депутатских мандатов.

Добавим, что Путин еще одним указом снял с должности своего советника Владимира Васильева, который также избрался в Госдуму.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.10.21

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