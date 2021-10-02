Президент Филиппин уходит из политики

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что намерен уйти из политики. Он не будет выдвигать свою кандидатуру на пост вице-президента. Об этом сообщает The Manila Times.

«Подавляющее большинство филиппинцев считает, что я не имею на это права. Пытаться обойти закон и баллотироваться на пост вице-президента стало бы нарушением конституции, духа конституции. Сегодня я объявляю об уходе из политики», – сказал Дутерте.

Родриго Дутерте занимает должность главы государства с 2016 года. Согласно конституции, он не может второй раз подряд претендовать на пост президента.

Всеобщие выборы на Филиппинах, во время которых граждане изберут президента, вице-президента, более 300 законодателей и тысячи чиновников местного самоуправления, запланированы на 9 мая 2022 года.

Манила, Зоя Осколкова

Манила. Другие новости 02.10.21

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