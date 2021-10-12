Президент Филиппин предложил вакцинировать антипрививочников во сне

Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил ставить прививки от коронавируса тем, кто сомневается в эффективности вакцин, по ночам. Об этом сообщила газета Inquirer.

«Я знаю многих людей, которые все еще сомневаются. Это проблема, люди, которые не хотят быть привитыми. Поэтому мы найдет их, войдем к ним домой и привьем их, пока они спят, и всё», – приводит издание слова главы государства.

Тем, кто уже вакцинировался от коронавируса, президент посоветовал продолжать носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, чтобы не участвовать в распространении инфекции.

Ранее Родриго Дутерте пригрозил населению страны тюрьмой за отказ ставить прививку от Covid-19.

Манила, Зоя Осколкова

Манила. Другие новости 12.10.21

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