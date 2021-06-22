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Вторник, 22 июня 2021, 15:40 мск

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Гражданам Филиппин пригрозили тюрьмой за отказ от вакцинации

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил населению страны тюрьмой за отказ ставить прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The Guardian.

«Выбирайте: либо ставите прививку, либо я посажу вас в тюрьму. Не поймите меня неправильно, просто в стране кризисная ситуация. Меня просто раздражает, что филиппинцы не прислушиваются к правительству», – заявил политик.

Ситуация с пандемией Covid-19 на Филиппинах действительно вызывает беспокойство властей. В стране выявили более 1,3 млн случаев заражения. Свыше 23 тысяч человек скончались от последствий болезни.

На Филиппинах одобрены российская вакцина «Спутник V», американская Pfizer/BioNTech, британская AstraZeneca и китайская Sinovac. При этом прививку от коронавируса поставили лишь около 2,1 млн человек из 110 млн населения. Цель властей – привить минимум 70 млн филиппинцев.

Манила, Зоя Осколкова

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© 2021, РИА «Новый День»

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