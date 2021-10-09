Канцлер Австрии ушел в отставку

Канцлер Австрии Себастьян Курц уходит в отставку. Заявить о сложении полномочий его вынудило подозрение в коррупции.

Как уже сообщал «Новый День», в среду в ведомстве федерального канцлера прошли обыски по делу о подкупе СМИ. Предполагается, что доверенные лица Курца оплачивали газете Österreich публикации опросов с положительными откликами об Австрийской народной партии, которую возглавляет канцлер.

Позже прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений сообщила, что ведет расследование в отношении Курца и еще девяти лиц. По версии следствия, с 2016 по 2018 годы министерство финансов использовало бюджетные деньги «для финансирования исключительно партийно-политически мотивированных, иногда манипулируемых опросов, проводимых компанией по изучению общественного мнения в интересах политической партии и ее высшего должностного лица». При этом результаты опросов при публикации не обозначались как реклама.

В качестве преемника на посту канцлера Австрии Курц предложил министра иностранных дел Александра Шалленберга.

Вена, Игорь Юров

Вена. Другие новости 08.10.21

Реестр СМИ-иноагентов пополнился изданиями Bellingcat и MNews. / Китаю удалось провести резолюцию ООН о наследии колониализма. / Косовские сепаратисты объявили о новых пошлинах на товары из центральной Сербии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»