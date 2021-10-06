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Среда, 6 октября 2021, 18:31 мск

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Доверенных лиц канцлера Австрии подозревают в подкупе СМИ

В ведомстве федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца прошли обыски. Следственные мероприятия проходят в связи с подозрением в подкупе средств массовой информации, сообщает газета Die Presse.

По данным издания, правоохранители пришли с обысками в кабинеты доверенных лиц канцлера – официального представителя Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна и советника Штефана Штайнера. Также обыскали и штаб-квартиру Австрийской народной партии (АНП).

Предполагается, что политики подкупили газету Österreich ради публикации опросов с положительными откликами о партии. В коррупции и взяточничестве подозревают также экс-министра по делам семьи Софи Кармасин и исследовательницу общественного мнения Сабину Байншаб. Сам канцлер мог быть пособником в этом деле.

В свою очередь заместитель генерального секретаря Габи Шварц назвала обыски «политической постановкой». По ее мнению, следственные мероприятия проводятся с целью нанести серьезный ущерб Народной партии и Себастьяну Курцу, который сейчас находится на саммите ЕС в Словении.

Вена, Зоя Осколкова

Вена. Другие новости 06.10.21

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