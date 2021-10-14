США требуют от России убрать ракеты из Европы

США требуют от России свернуть ракеты средней и меньшей дальности, размещенные в Европе. Об этом заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт.

Американского чиновника спросили, как администрация Джо Байдена относится к инициативе российского президента Владимира Путина ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

«Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты», – сказал Эберхардт.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был расторгнут по инициативе США. В 2019 году Вашингтон обвинил Москву в нарушении соглашения и заявил об одностороннем выходе из договора. В свою очередь, российские власти обвинения отвергли, заявив, что американцы лишь искали повод для избавления от ограничений в сфере контроля над вооружениями.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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