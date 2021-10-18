В ближайших планах: Госдума продолжит рассмотрение нашумевшего закона о прививках от Covid-19

Госдума планирует в ближайшее время продолжить рассмотрение резонансного законопроекта о включении вакцины от коронавирусной инфекции в Национальный календарь профилактических прививок, ранее одобренного депутатами седьмого созыва в первом чтении. Напомним, документ был принят в первом чтении 8 июня этого года, с оговоркой – доработать документ ко второму чтению, чтобы в нем была прописана норма о добровольности вакцинации от Covid-19. Однако второе чтение так и не состоялось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поправки в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней, которые предполагают включение иммунизации от Сovid-19 в Национальный календарь прививок, внесены в примерную программу законопроектной работы Госдумы в осеннюю сессию. Документ значится в числе законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению палатой. Проект программы опубликован в понедельник в системе обеспечения законодательной деятельности. Из документа следует, что парламентарии могут окончательно утвердить нововведение уже в ноябре текущего года.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ 25 мая. Кабмин предложил внести изменения в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», дополнив Национальный календарь профилактических прививок вакциной от коронавирусной инфекции. Поправки разработаны «в целях урегулирования вопросов, связанных с определением источников финансового обеспечения массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции», – отмечается в пояснительной записке. «Предлагаемые законопроектом изменения позволят осуществлять закупку профилактических лекарственных препаратов против новой коронавирусной инфекции Covid-19 за счет средств федерального бюджета Российской Федерации», – подчеркивают авторы инициативы.

Надо отметить, что при обсуждении этих поправок в Госдуме высказывалось мнение о том, что включение иммунизации от covid-19 в Национальный календарь прививок повлечет за собой обязательность вакцинации от коронавируса в России. Об этом, в частности, заявлял депутат от КПРФ, врач-хирург Алексей Куринный.

«После того, как вносится изменение в Национальный календарь прививок, появляются общие основания вводить обязательные прививки для отдельных категорий граждан», – отмечал парламентарий. Более того, указывал он, в этой ситуации возможно нарушение трудового законодательства, когда, к примеру, врача, учителя или представителей ряда других профессий отстраняют от работы за отказ от вакцинации. «Для этих категорий прививка становится обязательной, кто бы что ни говорил», – подчеркивал он. При этом Куринный усомнился по поводу аргументов Минздрава России, что законопроект регулирует не добровольность, а финансирование кампании по вакцинации: «Финансирование здесь совершенно ни при чем».

В итоге спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил Минздраву совместно с думским комитетом по охране здоровья подготовить ко второму чтению поправки, которые бы четко оговоривали норму о добровольности прививок от Covid-19.

На сегодняшний день, согласно данным агрегатора Gogov.ru, один компонент вакцины от коронавируса получили 44,4% взрослого населения России, а 40,8% взрослых россиян – полностью привиты.

Москва, Наталья Петрова

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