«Весь процесс сопровождался враньем»: Госдума готова закрепить в законе добровольность вакцинации от коронавируса

Причиной низкого уровня вакцинации в России от коронавируса является вранье. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ, врач-хирург Алексей Куринный, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента при обсуждении поправок в закон, которые предполагают включение иммунизации от covid-19 в Национальный календарь прививок.

«Я сторонник вакцинации и в целом этого процесса… Цикл вакцины два-три года, поэтому мы понимаем, что не все еще можем прогнозировать, но безусловно польза сегодня выше. Но. В РФ привиты всего 15%. Почему не прививаются, потому что не верят, потому что в начале весь этот процесс сопровождался враньем по-русски говоря», – заявил Куринный.

По его словам, «сначала врали про заболеваемость, потом – про особые условия в России, потом врали про смертность». «И когда я лично заходил в ковидный госпиталь и видел 15 лежащих трупов, а главврач говорил – у нас один. Спрашиваю: почему? – ну потому, что нам такие показатели нужно подавать. Сейчас нам новый вариант вранья, или во всяком случае, недостоверной информации», – пояснил депутат.

Куринный обратил внимание, что законопроект говорит об одном: «после того, как вносится изменение в Национальный календарь прививок, появляются общие основания вводить обязательные прививки для отдельных категорий граждан». «Если от прививки откажется бабушка старше 60 лет или больной с хроническим заболеванием, естественно никаких последствий для нее не будет. Но если откажется врач, учитель или еще ряд категорий профессий, они должны быть работодателем отстранены от работы. Более того, возможно, там и нарушение трудового законодательства. Для этих категорий прививка становится обязательной, кто бы что ни говорил», – подчеркнул он.

Депутат отметил, что не является сторонником внесения изменений в приказ Минздрава, регулирующий этот вопрос. «После принятия законопроекта будут внесены изменения в 125-й приказ. Но почему я не сторонник того решения, которое сегодня пытаются принять. Дело в том, что возникают иногда ситуации, когда действительно необходимо человека отстранять от работы. Если идет эпидемия холеры, то нельзя допускать до работы в столовых или каких-то еще важных местах человека, не привитого от холеры. Поэтому это четко прописано в законе. Изменять его, вводить отдельную процедуру для коронавируса совершенно неправильно, на мой взгляд. Проще подождать с внесением, пока не будут изучены все последствия. Потому что сегодня в таком же положении находится вакцина против гриппа, но она ни у кого не вызывает никаких вопросов. Сегодня точно так же медработники, педагогические работники могут быть отстранены от работы в период эпидемии, если они от гриппа не привьются. Но после того, как эпидемия заканчивается, они имеют право вернуться на свое рабочее место. При наличии общих оснований, оно действует бессрочно – человек не сможет вернуться после того, когда оно будет внесено в Национальный календарь прививок», – сказал он.

При этом Куринный подверг сомнению аргументы Минздрава РФ, что законопроект регулирует не добровольность, а финансирование. По его словам, «финансирование здесь совершенно ни при чем».

Тем не менее, законопроект о включении вакцины от коронавирусной инфекции в Национальный календарь профилактических прививок был принят в первом чтении с оговоркой – доработать документ до второго чтения 15 июня, чтобы в нем была четко оговорена норма о добровольности вакцинации от COVID-19.

Москва, Мария Соколова

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