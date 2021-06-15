Госдума сняла с рассмотрения вопрос о включении вакцины от Covid-19 в календарь прививок

Госдума на пленарном заседании во вторник не будет рассматривать во втором чтении законопроект о включении вакцины от Covid-19 в национальный календарь прививок. Об этом сообщил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

«Мы сняли с рассмотрения в Госдуме проект закона о внесении вакцин от коронавируса в национальный календарь прививок», – цитирует парламентария dumatv.ru.

Жириновский отметил, что многие опасаются, что внесение в календарь прививки от коронавирусной инфекции сделает вакцинацию обязательной. «Если она будет в календаре, то вдруг некоторые испугаются, что она будет обязательной», – сказал он, отметив, что в национальном календаре «много прививок, и их рекомендуют, и те кто отказываются, ставят свою жизнь в опасность».

Как сообщал «Новый День», Госдума 8 июня приняла законопроект о включении вакцины от коронавируса в Национальный календарь профилактических прививок в первом чтении с оговоркой – доработать документ до второго чтения 15 июня, чтобы в нем была четко оговорена норма о добровольности вакцинации от Covid-19.

Законопроект был внесен на рассмотрение депутатов правительством РФ. В пояснительной записке отмечалось, что документ разработан в целях урегулирования вопросов финансирования массовой вакцинации.

Москва, Наталья Петрова

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