Кремль допустил встречу Путина и Байдена до конца года

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков не исключил проведение встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена до конца года.

По его словам, в том или ином формате встреча двух глав государства в 2021 году «вполне реальна».

Песков также отметил, что во время недавней встречи помощника президента РФ Юрия Ушакова с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд обсуждались различные варианты саммита на высшем уровне и были достигнуты определенные понимания.

«После того, как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем», – пообещал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что в Москве и Вашингтоне рассматривают потенциальные возможности дальнейших контактов Путина и Байдена. «Есть абсолютно очевидное взаимное стремление такие контакты развивать», – отметил министр (цитата по RT).

Напомним, первая и пока единственная встреча лидеров России и США состоялась 16 июня в Женеве. По итогам саммита президент РФ Владимир Путин заявлял, что главы двух стран договорились о совместной работе Москвы и Вашингтона по кибербезопасности, стратегической стабильности, а также стабилизации двусторонних отношений.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.10.21

Брюссель давит на Приштину: Еврокомиссия настаивает на исполнении соглашений с Белградом. / «Созданы условия для массового заражения»: оппозиция в Мосгордуме устроила бунт. / На Урале начали подбирать людей для проведения выборов губернатора и президента. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»