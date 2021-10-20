Кремль: Путин примет рамочное решение по нерабочим дням

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин примет «рамочное концептуальное решение» по вопросу введения в стране нерабочих дней. По его словам, разъяснения по этому вопросу, в том числе по организации деятельности бизнеса в период выходных, будет давать оперативный штаб правительства.

«От главы государства, скажем так, методологических инструкций ожидать не нужно, ибо методологические все инструкции и разъяснения должен, именно должен, давать штаб правительства, кабинет министров», – цитирует Пескова ТАСС. «Президент принимает рамочные концептуальные решения», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни на территории России с 30 октября по 7 ноября, а в регионах с напряженной эпидемиологической ситуацией – с 23 октября. Эта инициатива будет сегодня обсуждаться на совещании президента РФ с кабмином.

Москва, Наталья Петрова

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