Израиль разрешит въезд привитым «Спутником V»

Израиль разрешит туристам, вакцинированным российской вакциной против коронавируса «Спутник V», въезд в страну в следующем месяце. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post. При этом въезжающим путешественникам все равно нужно будет пройти серологическое исследование и сделать ПЦР-тест до и после полета. Вакцинированных туристов могут начать принимать с 15 ноября.

По сведениям издания, решение признать «Спутник V» было принято на состоявшемся накануне совещании премьер-министра Нафтали Беннета с высокопоставленными представителями сферы здравоохранения. Это произошло через несколько дней после встречи Беннета с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

Менее чем неделю назад канцелярия премьер-министра Израиля объявила о том, что только туристы, вакцинированные препаратом, признанным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, Европейским агентством по лекарственным средствам или ВОЗ смогут въехать в страну, напоминает газета. «Спутник V» не одобрен ни одним из этих органов.

Израиль может разрешить въезжать привитым российской вакциной иностранным туристам с середины ноября. По данным источника в правительстве Израиля, власти страны поддержали инициативу министра туризма Йоэля Развозова о допуске в страну с 15 ноября туристов, привитых «Спутником V», передает ТАСС. Впрочем, это решение должно еще быть утверждено правительством Израиля.

В случае положительного решения, в Израиль с 15 ноября будут пускать путешественников, полностью вакцинированных «Спутником V», при это последняя прививка должна быть сделана не позднее чем за шесть месяцев до прилета. В аэропорту прибывшие должны будут сдать второй ПЦР-тест ( первый – до полета) и пройти серологическое исследование, отметил источник.

Тель-Авив, Наталья Петрова

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