«Было много агрессии и негатива»: власти готовят новую кампанию по пропаганде вакцинации в России

В Кремле признали неэффективной кампанию по пропаганде вакцинации от коронавируса и решили ее перезапустить. Такое поручение дал первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к АП источники.

Власти сочли неэффективной предыдущую информационную кампании, которую проводила АНО «Национальные приоритеты», из-за слишком агрессивной и негативной агитации с акцентом на угрозу смерти в случае отказа от прививки.

В новой кампании россиян будут убеждать пройти вакцинации более мягко, объясняя, что только после прививки можно жить полной жизнью, сообщил собеседник издания.

К агитации привлекут волонтеров и экспертов. Аналитики уже рекомендовали провести более четкую логическую связь между отменой ограничительных мер и вакцинацией, создать отдельный орган, который будет заниматься прививочной кампанией, и рассылать именные приглашения на вакцинацию с точным временем.

Помимо этого, власти акцентируются на агитационной работе в регионах и усилят идеологическую борьбу с антипрививочниками.

К подготовке новой кампании Кремль привлек Экспертный институт социальных исследований. Представители ЭИСИ заявили, что вакцинация буксует не из-за антиваксеров, и предложили прекратить борьбу с ними. По их мнению, всё дело в грамотной организационной работе, о чем говорит опыт других стран. В странах, где вакцинация проходит быстро, власти сумели провести в сознании граждан прямую связь между снятием ограничений и необходимостью прививаться, отметил эксперт ЭИСИ по пандемии Глеб Кузнецов. «Хочешь пойти в ресторан, хочешь выйти на работу, хочешь, чтобы дети пошли в школу, – иди вакцинируйся», – пояснил он.

Ранее в Госдуме заявили, что государство проиграло информационную кампанию против коронавируса. Такое мнение высказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков тоже признал, что государство не все сделало в плане информирования о важности и безальтернативности вакцинации.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 22 октября в России одну дозу вакцины от коронавируса получили 53,5 млн человек, полностью вакцинацию прошли 49,1 млн.

Москва, Наталья Петрова

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