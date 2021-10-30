Взаимное признание вакцин и устойчивость энергосектора: Путин выступил на G20

Президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на открывшемся в Риме саммите «Большой двадцатки», заявил о необходимости в кратчайшие сроки проработать вопрос о признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Кроме того, по его словам, следует разработать механизм по модернизации вакцина от Covid-19 из-за мутации вируса. Путин также предложил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ускорить принятие решений по безопасности новых вакцин и препаратов. «Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую и, в том числе наиболее пострадавшую, туристическую активность», – подчеркнул президент России, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.

Путин при этом отметил, что из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма по-прежнему доступа к вакцинам другим жизненно важным ресурсам не могут получить все нуждающиеся страны. Это происходит, в том числе «из-за неготовности ряда государств, в том числе и государств «двадцатки», к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов», – счел он.

Президент РФ упомянул в своей речи вакцину «Спутник V», напомнив, что препарат одобрен для применения уже в 70 странах мира и отметив, что эта вакцина демонстрирует высокую безопасность и эффективность против ковида. Путин также уточнил, что однокомпонентный препарат «Спутник Лайт «может использоваться в том числе для повышения эффективности других вакцин».

Путин также отметил роль ВОЗ, чья деятельность, по его мнению, «заслуживает всемерной поддержки». «Недопустимы шаги, которые бы ущемляли прерогативы ВОЗ, работающей под эгидой ООН», – сказал президент, отметив, что в этом смысле полностью разделяет мнение президента Франции Эммануэля Макрона.

Добавим, что в своем выступлении Путин прокомментировал энергокризис в Европе. Российский президент заявил, что устойчивость глобальных энергетических рынков зависит от ответственных действий и поставщиков, и потребителей ресурсов – «на основе учета долговременных интересов каждой из сторон».

Президент подчеркнул, что Россия в рамках этой темы руководствуется только экономическими соображениями. Он полагает, что кризис на региональных энергетических рынках показал, насколько важна для современного мира насколько критична для современного мира стабильная и уверенная работа энергосектора. «Россия выступает за обстоятельное обсуждение этой темы в прагматичном ключе, руководствуясь исключительно экономическими соображениями», – подчеркнул глава российского государства. По словам Путина, кризис на региональных энергорынках «еще раз показал, насколько критична для современного мира стабильная, уверенная работа энергосектора».

На двухдневном саммите G20 в Риме главными темами обсуждения заявлены изменение климата, последствия пандемии и экономическое восстановление.

Москва, Рим, Наталья Петрова

Москва, Рим. Другие новости 30.10.21

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