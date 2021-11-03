Кремль ответил Байдену на слова о горящей тундре

В Кремле отреагировали на слова президента США Джо Байдена, упрекнувшего российского коллегу Владимира Путина за отсутствие на климатическом саммите в Шотландии и на встрече лидеров стран G20 в Риме. Американский лидер заявил, что в России горит тундра, а Путин молчит.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что Кремль не согласен с такой постановкой вопроса, и напомнил о пожарах в Калифорнии.

«Тундра, действительно, горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира. Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся», – цитирует пресс-атташе Кремля ТАСС.

Песков отметил, что Россия по некоторым параметрам сталкивается с более серьезными климатическими вызовами, чем другие страны и «занимает весьма и весьма ответственную позицию». «У нас сформулированы перспективные, конкретные планы работы на этом [климатическом] направлении», – подчеркнул он.

Ранее Байден на пресс-конференции в Глазго во время сессии климатической конференции СOP26 раскритиковал лидеров России и Китая за то, что они лично не присутствовали на саммите G20 в Риме и на саммита глав государств и правительств в рамках COP26. Он добавил, что российский президент Владимир Путин не проинформировал другие страны о том, что он собирается делать по климату.

«У него (Путина – прим. ред.) тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», – сказал президент США.

Надо отметить, что в Магаданской области при температуре минус 15 градусов в отсутствие снега горит тундра. Сухая трава полыхает вблизи поселка Радужный Ольского района на площади в 360 гектаров. СЧ ушением огня возникли проблемы, так как водоемы замерзли. Угрозы населенным пунктам нет. По данным МЧС, на тушение тундры направлены пожарные с бульдозерами и беспилотниками.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.11.21

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