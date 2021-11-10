В СМИ анонсировали сроки новой встречи Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться лично в начале 2022 года, а до конца текущего года провести онлайн-переговоры. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

Главы государств обсудят реализацию договоренностей, достигнутых на июньском саммите в Женеве, где были затронуты темы стратегической безопасности и контроля над вооружениями. Также в повестке были вопросы кибербезопасности.

Отмечается, что детали будущих переговоров еще не согласованы, в связи с чем намеченные контакты пока не комментирует ни Москва, ни Вашингтон.

Накануне пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры нужны, и общение двух президентов необходимо продолжать. Но в то же время он отметил, что «четких сроков пока нет».

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер также заявила, что ей анонсировать нечего.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что в Москве и Вашингтоне рассматривают потенциальные возможности новых контактов Путина и Байдена: «Есть абсолютно очевидное взаимное стремление такие контакты развивать».

Напомним, первая и пока единственная встреча лидеров России и США состоялась 16 июня в Женеве. По итогам саммита президент РФ Владимир Путин заявлял, что главы двух стран договорились о совместной работе Москвы и Вашингтона по кибербезопасности, стратегической стабильности, а также стабилизации двусторонних отношений.

Москва, Наталья Петрова

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