Президент Турции назвал себя самым опытным среди мировых лидеров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает себя самым опытным среди мировых лидеров. Об этом политик заявил на встрече с молодежью в турецкой провинции Чанаккале.

Трансляция с мероприятия велась в твиттере главы государства. «Я знаю мир. Среди сегодняшних лидеров я самый опытный. Говорю это не для того, чтобы хвалиться, а чтобы определить свое место среди других лидеров. Потому что для моего народа важно знать, кто есть кто», – заявил Эрдоган (цитата РИА «Новости»).

Реджеп Тайип Эрдоган был избран президентом Турции в 2014 году, до этого он на протяжении 11 лет возглавлял турецкое правительство. В 2018 году после перехода страны на президентскую форму правления политик был переизбран. Кроме того, Эрдоган был мэром Стамбула с 1994 по 1998 год.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 15.11.21

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