Кабмин России утвердил новый перечень районов Крайнего Севера

Правительство России утвердило новый список районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий для выплаты компенсаций и предоставления госгарантий живущим там людям. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что в плане географии перечень не изменился, однако стал более структурированным. Кроме того, новый вариант соответствует современному муниципально-территориальному устройству России, указывается в сообщении.

В кабмине заверили, что жители всех территорий, входивших в предыдущие перечни, продолжат получать положенные им льготы, госгарантии и компенсации.

Список регионов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей был составлен в 1992-1994 годах, после чего в него были внесены многочисленные изменения. «Неоднородность и отсутствие четкой структуры перечня привели к трудностям в правоприменительной практике», – объяснили в правительстве необходимость утверждения нового варианта документа.

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин своим указом отменил старые нормативные акты. Сегодня правительство утвердило новый перечень. Соответствующее постановление кабмина вступит в силу с 1 января 2022 года.

В новый список районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий вошли отдельные города, городские округа, муниципальные округа и районы республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также вся территория Якутии, Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов и весь Камчатский край.

Москва, Наталья Петрова

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