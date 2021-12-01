Кремль назвал дату ежегодной пресс-конференции Путина – попадут туда избранные

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 23 декабря в Манеже. Об этом сообщил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, отметив, что из-за пандемии количество журналистов будет ограничено.

По его словам, на мероприятие пригласят 500 представителей СМИ, оно пройдет в очном формате. «Президент придет к журналистам. Они будут задавать вопросы главе государства в обычном режиме», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также сообщил, что из-за ограниченного количества мест свободной аккредитации на пресс-конференцию не будет. По его словам, администрация президента сама будет выходить на журналистов, которые работают по президентской тематике. На пресс-конференцию будут приглашены федеральные, зарубежные и региональные СМИ. Поездки журналистов из регионов в Москву будут организовываться через полпредства в федеральных округах, уточнил Песков.

Всем аккредитованным журналистам перед пресс-конференцией необходимо будет сдать три ПЦР-теста, добавил он.

В прошлом году пресс-конференция президента прошла в новом формате. Мероприятие включало элементы прямой линии с главой государства. Журналисты задавали вопросы Путину как очно, находясь с ним в резиденции в Ново-Огареве, так и по видеосвязи из Центра международной торговли на Красной Пресне и региональных площадок.

Москва, Наталья Петрова

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