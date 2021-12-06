Украину призвали равняться на Финляндию в отношениях с НАТО

Украине в вопросе отношений с НАТО нужно брать пример с Финляндии, входящей в ЕС, но при этом не являющейся членом альянса. Такое мнение высказал глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.

«Мы могли бы рекомендовать Украине в долгосрочной перспективе начать брать пример с финнов. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО», – цитирует политика «Прайм».

Ишингер подчеркнул, что для России является красной линией принятие Украины в Североатлантический альянс. Москва, по его словам, давно опасается, что в повестке Вашингтона остаются планы по принятию Украины в НАТО. Вместе с тем, отметил дипломат, сейчас нельзя утверждать, что Киев никогда не сможет стать членом альянса.

Политик также заявил, что не верит в будущее «нападение России на Украину», которого некоторые боятся.

Кроме того, Ишингер заявил, что новое правительство ФРГ должно способствовать развитию диалога между Евросоюзом и НАТО – с одной стороны, и Россией – с другой.

Тем временем в западной прессе продолжает нарастать истерия вокруг якобы готовящегося «вторжения» России на Украину. Накануне немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в НАТО и украинской разведке, опубликовал два сценария «нападения», отмечая, что «вторжение» якобы назначено на конец января будущего года.

Ранее российские власти не один раз отвергали обвинения Запада и Украины в якобы готовящейся «агрессии», заявляя, что Москва ни на кого не собирается нападать. По мнению властей РФ, заявления о «предстоящем вторжении» России на Украину используются в качестве предлога для усиления военной группировки НАТО у российских границ.

Берлин, Наталья Петрова

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