США поставили на Украину 30 комплексов Javelin и 180 ракет к ним

По данным Пентагона, США в октябре отправили на Украину 30 противотанковых комплексов Javelin и 180 ракет к ним. Вооружения были доставлены на Украину 23 октября.

Пакет военной помощи, оказанной Украине в октябре, обошелся американскому бюджету в $60 млн. О поставках Javelin Киеву было объявлено 1 сентября.

По информации СМИ, в 2018-2019 годах ВСУ получили почти 50 комплексов Javelin.

Всего в текущем году Вашингтон выделил Украине более $450 млн помощи «для защиты суверенитета и территориальной целостности» от «российской агрессии». С 2014 года США направили на поддержку вооруженных сил Украины $2,5 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны США.

В ноябре стало известно, что украинская армия впервые применила Javelin в боевых действиях в Донбассе против военных ЛДНР.

Ранее в МИД России заявляли, что поставки вооружений Укрины странами НАТО могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт в Донбассе силовым путем.

Вашингтон, Наталья Петрова

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