Путин назвал имя создателя Украины

На Западе никто не вспоминает про старые территориальные споры, однако все говорят о проблеме Крыма, тогда как Россия старается не поднимать тему, как создавалась Украина. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, добавив, что создателем Украины был Владимир Ленин.

Отвечая на вопрос журналистки Sky News о расширения НАТО на восток, глава государства ответил вопросом про российские ракеты на границе с Мексикой. «Как отнеслись, если бы на границе Канады и США или Мексики и США поставили бы наши ракеты? Разве у Мексики и США ранее никогда не было территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала, а Техас?», – заявил Путин. Он добавил, что сейчас уже все затихло и «никто не вспоминает про это, как вспоминают сегодня про Крым», хотя «мы стараемся не вспоминать о том, как складывалась Украина».

При этом глава государства не преминул напомнить имя создателя Украины. По его словам, Украину создал «Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз». Был «союзный договор 1922 года, и Конституция 1924 года, созданная после его смерти, но по его принципам», – отметил он.

Москва, Наталья Петрова

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