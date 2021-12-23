Путин об интеграции России и Белоруссии: «Это же не манна небесная»

Президент России Владимир Путин признал, что реальных результатов интеграции России и Белоруссии граждане обеих стран почувствуют не скоро. Об этом он заявил на ежегодной пресс-конференции в столичном Манеже. По его словам, уровень интеграции России и Белоруссии еще значительно ниже, чем в Евросоюзе, несмотря на то, что уже «многое сделано».

Как отметил Путин, сейчас речь идет о синхронизации налогового, таможенного, антимонопольного законодательства, после чего последуют конкретные шаги.

«Это же не манна небесная, с неба сразу все не повалится. Мы строим Союзное государство. Уровень нашей интеграции еще гораздо ниже, чем в ЕС, несравнимо», – сказал президент, отметив, что вопрос единой валюты – это тема будущего. Однако сначала нам нужно синхронизировать законодательство в сфере экономики, о чем уже достигнута договоренность, добавил он.

Москва, Наталья Петрова

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