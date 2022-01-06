В Казахстане остановлена работа всех банков, начались перестрелки

В Казахстане остановлена работа всех банков и фондовой биржи – пока только на сутки, 6 января. Об этом сообщил официальный представитель Национального банка республики Олжас Рамазанов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение было принято в связи с беспорядками, начавшимися по всей стране, проведением контртеррористических операций и сбоями в работе интернета.

Между тем, в Алматы началась перестрелка между военными и протестующими. Около 200 вооруженных людей собрались перед зданием мэрии бывшей столицы, их окружили 50 БТР и военных грузовиков.

Напомним, накануне митингующие подожгли здания городской администрации, прокуратуры и офиса правящей партии, а также захватили резиденцию президента республики.

5 января в городе были избиты порядка 500 человек, в том числе 130 женщин и стариков. Сгорели 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

Мэрия Алматы сообщила о начале антитеррористической спецоперации.

Нур-Султан, Игорь Юров

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