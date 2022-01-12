Кремль назвал угрозой возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Любое расширение НАТО тревожит Россию, поскольку это элемент конфронтации, а не развития. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, комментируя вероятность присоединения к Североатлантическому альянсу Финляндии и Швеции.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов обсуждать с Хельсинки и Стокгольмом вопрос о возможности их присоединения к НАТО, если они выразят такое желание.

Как отметил Песков, НАТО – «это не институт развития», но «инструмент конфронтации», передает РИА «Новости». Альянс «так задумывался, <…> проектировался», так был реализован, так развивается и существует, указал он.

«И это абсолютно очевидный факт, поэтому расширение этого механизма представляет для нас угрозу», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Москва, Наталья Петрова

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