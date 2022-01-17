Губернатор Кемеровской области повторно заболел Covid-19

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Врачи не выявили у него осложнений, сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса.

Глава региона продолжает заниматься делами, но в удаленном режиме.

«Сергей Цивилев 17 января получил положительный результат ПЦР-теста на Covid-19. Он переносит заболевание в легкой форме и продолжает работать дистанционно», – говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2020 года Сергей Цивилев уже перенес коронавирус, они переболели вместе с женой. Тогда болезнь также протекала в легкой форме.

Кемерово, Наталья Рязанова

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