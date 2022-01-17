Возможность отключения России от SWIFT в США и ЕС больше не рассматривают

Полностью исключить Россию из системы Swift слишком сложно, поэтому США и ЕС больше не рассматривают такую возможность,– пишет немецкая деловая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

Как сообщает Handelsblatt со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах, «этот шаг (отключение от России от SWIFT, – ред.) может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой больше не доминируют западные страны, в среднесрочной перспективе.

Вместо отключения от Swift ЕС и США готовят крупные экономические штрафы против крупнейших российских банков, – пишет Handelsblatt.

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»