«Это не исключено»: Вашингтон допустил отключение России от SWIFT

В Вашингтоне прокомментировали публикацию в немецком издании Handelsblatt о том, что США и Евросоюз отказались от идеи отключить Россию от системы SWIFT в случае возможного вторжения на Украину. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что «не исключен ни один из вариантов (санкционных мер – прим. ред.)».

«Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для России в случае ее дальнейшего вторжения на Украину», – приводит слова американского чиновника ТАСС.

Накануне газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и ЕС перестали рассматривать возможность отключения России от SWIFT в качестве санкций из-за вероятной агрессии против Украины. По сведениям издания, вместо этого рассматривается вопрос об экономических штрафах в отношении крупнейших российских банков.

В правительстве Германии, комментируя публикацию, призвали не спекулировать на теме возможных санкций. «Сейчас фаза важных переговоров со всеми участниками. Сейчас, по мнению федерального правительства, неподходящий момент для спекуляций на тему возможных санкционных мер», – заявил представитель кабмина Германии.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель исключил введение «превентивных санкций» Евросоюза против России по ситуации вокруг Украины, подчеркнув, что проект санкций готовится только на случай эскалации.

Российские власти неоднократно опровергали спекуляции в западных и украинских СМИ и политических кругах о якобы готовящемся вторжении России на Украину. На прошлой неделе замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что у Москвы нет и не может быть никаких планов напасть на Украину, отметив, что все мероприятия по боевой подготовке войск проводятся в пределах российской территории. Дипломат подчеркнул, что «нет оснований опасаться какого-то эскалационного сценария в данной связи», сообщал RT.

Вашингтон, Наталья Петрова

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