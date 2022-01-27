Замгоссекретаря США хочет, чтобы «Северный поток – 2» прокачивал водку вместо газа

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на брифинге в четверг, 27 января, заявила, что было бы неплохо, если по «Северному потоку – 2» из России на Запад потечет водка вместо природного газа, – сообщает РИА Новости.

В ответ на замечание журналиста Мэтта Ли о том, что «Северный поток – 2» готов к прокачке чего угодно – «газа, оливкового масла или водки», Нуланд заметила: «Водка – это было бы неплохо».

При этом, следует заметить, Нуланд не согласилась с утверждением того, что газопровод готов к вводу в эксплуатацию.

«Мэтт, он еще не готов к включению. Он еще не закончен. Он не протестирован и не сертифицирован», – заявила журналисту замгоссекретаря США.

В завершении брифинга Нуланд процитировала сенатора Теда Круза, одного из главных оппонентов проекта, и назвала «Северный поток – 2» в его нынешнем состоянии «куском металла на дне океана».

Вашингтон, Иван Бабурин

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