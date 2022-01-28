ЕС и Британия разрабатывают санкции против газовых проектов России

Страны Евросоюза и Великобритания при поддержке США готовят пакет санкций против российских газовых проектов. Эти меры могут быть введены в случае эскалации вокруг Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Как отмечают собеседники издания, введение этих санкций серьезно ограничит финансирование и передачу технологий для новых российских проектов в газовой сфере.

По сведениям источников, эти ограничения станут частью более широких экономических санкций. Их степень жесткости будет зависеть от масштаба «российского вторжения» на Украину, пишет издание.

Готовность ЕС ввести санкции против российского газового сектора может повлиять на сами европейские компании, среди которых BP, Total и Shell, которые инвестируют в газовые проекты России.

С октября прошлого года в западных и украинских СМИ, а также в политическом истеблишменте идут спекуляции о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Москва неоднократно опровергала подобные заявления. На этом фоне Запад грозит России введением беспрецедентных санкций.

Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о готовности ФРГ ввести новые ограничения против России, в том числе в отношении «Северного потока – 2», в случае «новой агрессии» Москвы против Украины.

В свою очередь замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США добьются остановки «Северного потока 2» в случае, если Россия нападет на Украину.

Москва, Наталья Петрова

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