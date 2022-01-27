Германия работает над «мощным пакетом санкций» против России

Германия готова к введению новых ограничительных мер против России, в том числе в отношении «Северного потока – 2». Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, выступая в бундестаге. По ее словам, Берлин совместно с союзниками в ЕС и НАТО работает над «мощным пакетом санкций».

«При новой агрессии будет доступен спектр наших ответов, включая «Северный поток 2», – цитирует ее заявление «Прайм».

Глава немецкого МИД отметила, что Германия стремится к диалогу с Москвой, но при этом видит необходимость проявлять твердость, «которая недвусмысленно ясно указывает, что суверенное равенство государств и основные принципы европейского мирного порядка не обсуждаются».

Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случая реализации приписываемых Москве агрессивных замыслов в отношении Украины. Россия такие планы отрицает. Сегодня заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев подчеркнул, что Москва считает неприемлемой возможность войны между Россией и Украиной. «Мы уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается», – сказал

Берлин, Светлана Антонова

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