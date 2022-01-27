Первая женщина-президент Гондураса вступила в должность

На центральном стадионе столицы Гондураса Тегусигальпы в четверг, 27 января, состоялась церемония инаугурации Сиомары Кастро – первой женщины, избранной президентом Гондураса, – сообщают СМИ.

62-летняя Кастро является женой свергнутого военными в 2021 году бывшего президента страны Мануэля Селайи.

Глава левой Партии свободы и перестройки шла на выборы под лозунгами борьбы с коррупцией и бедностью. С отрывом в 15% голосов она одержала верх над лидером Национальной партии, мэром Тегусигальпы Насри Асфурой.

Сиомаре Кастро предстоит преодолевать экономический кризис, налаживать работу системы здравоохранения, бороться с насилием. Она обещает предоставить программу социальной помощи, но не ссориться при этом с бизнесом. Делать все это придется в условиях раскола в парламенте, – сообщают СМИ.

Тегусигальпа, Иван Бабурин

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