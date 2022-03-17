Гондурас выдаст своего бывшего президента США для суда по делу о наркотиках

Суд в Гондурасе одобрил экстрадицию бывшего президента страны Хуана Орландо Эрнандеса США. Американские власти обвиняют политика в организации наркотрафика. Об этом сообщает местное издание Tribuna.

Слушание по делу об экстрадиции Эрнандеса длилось более 10 часов. Экс-главу государства задержали месяц назад в столице Тегусигальпе по запросу США.

Орландо Эрнандес перестал быть президентом Гондураса в январе, уже через две недели Вашингтон отправил запрос на его экстрадицию. Политика считают причастным к перевозке на территорию Штатов крупных партий кокаина.

Ранее в США был приговорен к пожизненному лишению свободы родной брат Эрнандеса Хуан Антонио. В свою очередь бывший президент продолжает настаивать на своей невиновности.

Тегусигальпа, Зоя Осколкова

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